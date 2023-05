Quando è il PlayStation Showcase? Data e ora italiana, dove vederlo, giochi e rumor

Dopo settimane di rumor e speculazioni, Sony ha annunciato il PlayStation Showcase 2023, ecco tutto quello che c'è da sapere su questo attesissimo evento che svelerà il futuro di PlayStation, mettendo il punto sulla lineup software dei prossimi mesi.

PlayStation Showcase 2023 data e orario

PlayStation Showcase è in programma mercoledì 24 maggio a partire dalle 22:00 ora italiana. L'evento durerà poco più di 60 minuti, potrete seguirlo sul canale Twitch di Everyeye.it, subito dopo cena saremo live per il pre show e resteremo in onda anche dopo la chiusura dello Showcase per commentare a caldo tutte le novità annunciate.

PlayStation Showcase giochi

Sony fa sapere che durante l'evento ci sarà spazio per giochi PS5 e PSVR 2 (la dichiarazione ufficiale di Sony non cita giochi PC, mobile e PS4) sviluppati da PlayStation Studios, editori di terze parti e sviluppatori indie. Sicuramente assisteremo ad un mix di trailer e video gameplay, la speranza è che in sessanta minuti ci sia spazio per almeno una decina di titoli.

PlayStation Showcase rumor

Nessun nome è stato fatto esplicitamente e dunque possiamo solo ipotizzare. Sicuramente noi vogliamo Marvel's Spider-Man 2 e secondo alcuni rumor vedremo anche il gameplay di Mortal Kombat 1, gioco che verrà annunciato ufficialmente il 18 maggio. Anche Project Awakening potrebbe essere al PlayStation Showcase dopo essere sparito dai radar per anni e secondo Andy Robinson di VGC ci sarà spazio anche per l'annuncio di Metal Gear Solid 3 Remake per PS5.

Infine, Sony non cita espressamente nuovi hardware ma questa potrebbe essere l'occasione giusta per annunciare PlayStation 5 Slim con lettore ottico esterno e magari PlayStation Q Lite la console portatile per il Remote Play.