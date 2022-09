Quando presentano il nuovo Assassin's Creed Mirage?

Ubisoft ha finalmente alzato il sipario su Assassin's Creed Mirage, il nuovo gioco dell'iconica serie iniziata nel 2007 ed attualmente ancora ferma all'esponente del 2020, Assassin's Creed Valhalla. La compagnia francese ha così confermato i diversi rumor precedenti, e si appresta ad un reveal completo per il gioco.

A tal proposito, sappiamo già quando verrà presentano Assassin's Creed Mirage? Ubisoft ha già confermato ogni dettaglio in tal senso: Assassin's Creed Mirage verrà rivelato al prossimo Ubisoft Forward fissato per il 10 settembre 2022. Sarà questo il palcoscenico volto a rivelare tutti i particolari sulla prossima avventura a tema Assassin's Creed in termini di gameplay, ambientazione, piattaforme previste e, magari, anche una data d'uscita.

E ancora, all'Ubisoft Forward dovrebbe essere confermato ufficialmente anche chi è il protagonista di Assassin's Creed Mirage, che dal primo artwork diffuso dall'azienda sembrerebbe essere una versione più giovane di Basim Ibn Ishaq, personaggio già visto in Assassin's Creed Valhalla. Il prossimo evento di Ubisoft è diventato adesso molto più interessante per i fan del franchise, desiderosi di scoprire molti più dettagli su Mirage e, magari, anche qualche piccola informazione in più sull'ancora misterioso Assassin's Creed Infinity. Appuntamento al 10 settembre per tutta la verità sul futuro del franchise.