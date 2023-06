Quando è il prossimo Nintendo Direct? Ci sarà una conferenza a giugno?

Da quanto Nintendo non trasmette un Direct? Precisamente dal Nintendo Direct di febbraio 2023 con gli annunci di Pikmin 4 e Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon. Dall'inverno, la casa di Kyoto ha scelto il silenzio comunicativo, ritirandosi a lavorare dietro le quinte senza annunci roboanti.

Sony ha iniziato a muoversi a fine maggio con il PlayStation Showcase, Microsoft si farà sentire con Xbox Games Showcase in programma l'11 giugno e ci si aspettava in realtà uno spazietto dedicato a Nintendo tra le tante conferenze della folle estate del gaming a Los Angeles.

In realtà però la compagnia non ha annunciato ancora nessun evento per il mese di giugno e sono in molti a chiedersi quando arriveranno novità concrete sul prossimo show Nintendo. E' difficile sbilanciarsi ma effettivamente si potrebbe pensare ad un Direct (magari della durata di 20 o 30 minuti) nella settimana del 12 giugno ma questa è solamente una nostra sperenza dal momento che nessun insider o leaker di fama ha spifferato nulla riguardo un possibile Direct a giugno.

Che Nintendo non abbia davvero nulla da dirci? Eppure sembra ci siano tanti giochi di Super Mario in sviluppo e praticamente già pronti, tra cui Paper Mario Il Portale Millenario, un nuovo platform 2D e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici 2024. Se non ci sarà un Direct a giugno, probabilmente la compagnia concentrerà tutta la sua comunicazione all'evento Nintendo Live di Seattle in programma a settembre.

Giugno è appena iniziato e l'annuncio di un Nintendo Direct è ancora possibile... noi continuiamo a sperare, e voi?