Quando è il prossimo PlayStation Showcase? Proviamo a ipotizzare la data

Jeff Grubb ha lanciato la "solita" bombetta di inizio aprile anticipando che un nuovo evento PlayStation Showcase o State of Play è in arrivo a maggio e in questa occasione rivedremo in azione anche Silent Hill 2 Remake. In attesa di conferme o smentite, proviamo a ipotizzare la data del nuovo evento Sony.

PlayStation Showcase 2024 data

Ormai lo sappiamo, maggio è il nuovo giugno per Sony, che da qualche anno tiene i suoi appuntamenti digitali verso la fine della primavera, evitando però la caotica finestra comunicativa di inizio e metà giugno.

Date possibili sono senza dubbio quelle di giovedì 23 maggio o giovedì 30 maggio e noi saremo propensi a orientarci verso questa data. Idealmente anche martedì 28 e mercoledì 29 maggio sono date possibili ma l'esperienza ci porta a puntare tutto sul 30 maggio al consueto orario serale tra le 21:00 e le 23:00 ora italiana.

Non ci sono indizi concreti e quanto riportato è solamente frutto del pensiero personale di chi scrive. Sony sembra avere un particolare preferenza per gli ultimissimi giorni del mese di maggio e per i primi giorni di giugno, quest'anno però il calendario non è troppo favorevole e c'è il rischio di avvicinarsi troppo alla Summer Game Fest del 7 giugno. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere le vostre ipotesi sulla data del PlayStation Showcase qui sotto nei commenti.

