Quando le pubblicità dei videogiochi erano allusive: la raccolta su ResetEra

Il mondo è in continua trasformazione: cambiano le abitudini, cambiano le mentalità e cambiano anche le pubblicità dei videogiochi, prive di quegli eccessi che in tempi odierni potrebbero rivelarsi poco sensibili.

Un tempo, però, le case editrici erano solite puntare su battute, doppi sensi e richiami sessuali, talvolta anche espliciti, per attirare l'attenzione dei giocatori potenziali acquirenti. Tutto fatto in chiave ironica ma dall'impatto assicurato, al punto che alcuni slogan e immagini pubblicitarie apparse su tutte le principali riviste di settore (Italia compresa) sono rimaste impresse nella mente degli appassionati con ormai qualche decennio di età sulle spalle.

Sul forum di ResetEra è quindi partita una raccolta di tutte queste pubblicità sopra le righe, cimeli di tempi passati che oggi con enorme difficoltà potrebbero tornare senza conseguenze. Che si trattasse di annunciare i nuovi Game Boy oppure il prossimo gioco di pesca (Pro Fishing Challenge) sottolineando quanto "le dimensioni contano", oggi molte di queste locandine sarebbero impossibili da concepire senza attirare l'attenzione di associazioni, media e comunità, scatenando l'indignazione collettiva. In particolare la donna veniva spesso sessualizzata, come emerge da alcune delle immagini pubblicate nella gallery sottostante: sempre con toni ironici per fare colpo sul lettore, certo, ma è inevitabile pensare a quanto i tempi siano cambiati nel corso dei decenni, lasciando queste iniziative nell'album di ricordi sempre più lontani per fare spazio ad un ritrovato rispetto nei confronti di chiunque anche da parte dei videogiochi.

Lasciando da parte questi eccessi che furono, oggi il 60% del mercato videoludico è rappresentato da DLC e microtransazioni, oltre agli abbonati ai vari servizi messi a disposizione dai vari colossi dell'industria. E nel frattempo il 2022 dei videogiochi è già da record, dato che le acquisizioni di gennaio (Microsoft che compra Activision, Sony che acquista Bungie) sono già andate oltre quanto visto nel 2021