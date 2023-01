Quando smetteranno di far uscire giochi per la PS4?

E' vero che PlayStation 4 è arrivata da tempo alla fine del suo ciclo vitale, nel 2023 la console festeggia il decimo compleanno e le vendite hardware e software sono ormai ridotte al lumicino, ma questo non vuol dire che non ci siano altri giochi in uscita nei prossimi mesi. Quando smetteranno di fare giochi per la PS4?

E' una domanda assolutamente lecita, posta spesso da chi magari ha comprato una PS4 solamente negli ultimi anni e vorrebbe continuare a sfruttare la sua console ancora per qualche tempo. State tranquilli perché PlayStation 4 verrà supportata almeno per tutto il 2023 e quest'anno usciranno giochi come One Piece Odyssey, Disgaea 7, SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake, Wanted Dead, Tales of Symphonia Remastered, Atomic Heart, Like a Dragon Ishin!, Blood Bowl 3, Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, Dead Island 2, Street Fighter 6, Diablo 4 e Assassin's Creed Mirage, solamente per citarne alcuni.

Se è vero che dal fronte Sony tutto tace per quanto riguarda il supporto a PS4 (Horizon Forbidden West Burning Shores esce solo su PS5) è anche vero che gli editori terze parti non restano a guardare e non sembrano avere nessuna intenzione di mettere un freno alle uscite su PlayStation 4, dunque sembra che tutti i principali blockbuster dell'anno arriveranno anche sulla console old-gen di Sony.