Quando termina il ciclo vitale di Nintendo Switch? Parla il Presidente Furukawa

Nonostante abbia più di sette anni e potrebbe presto essere affiancata da un'erede, Nintendo Switch è ancora ben lontana dal pensionamento. A dichiararlo non è stato uno qualsiasi, bensì il Presidente in persona, Shuntaro Furukawa, nel corso di una recente intervista con la testata giapponese Nikkei.

Stando a quanto dichiarato dal numero uno di Nintendo, il ciclo vitale della console non è destinato a terminare molto presto. Dalle parti di Kyoto intendono lanciare videogiochi su Nintendo Switch almeno fino a marzo 2025: "Stiamo ancora sviluppando software per Nintendo Switch per l'anno fiscale che termina a marzo 2025. Speriamo di poter mantenere il momentum e lavoreremo per espandere ulteriormente il mercato di Switch".

Per quanto riguarda l'anno fiscale attuale, il cui termine è fissato a marzo 2024, Nintendo confida nelle buone performance natalizie sia del software, in special modo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, quanto del segmento hardware, per il quale spera di far lievitare ulteriormente i numeri vendendo una seconda console a chi ce l'ha già: "Per l'anno fiscale 2024 manterremo il momentum di Zelda e dei film nella stagione delle festività. In termini di hardware, vogliamo massimizzare non solo le nuove richieste, ma anche gli acquisti di seconde unità e sostituzioni".

Voci sempre più insistenti vogliono Nintendo Switch 2 in uscita nel 2024. Ciononostante, né la prospettiva di una nuova console, né un'età importante sembrano fungere da deterrenti efficaci, visto che le vendite di Nintendo Switch continuano a procedere a gonfie vele. Gli ultimi dati ufficiali parlano 129,53 milioni di Switch vendute in tutto il mondo, mentre per quanto riguarda The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom il contatore arriva a 18,51 milioni di unità: l'esclusiva di punta del 2023 è già nona nella classifica dei videogiochi più venduti per Nintendo Switch, nella quale promette di scalare altre posizioni nei mesi a venire. Già che ci siete, ripassate la lista dei giochi in uscita su Switch nel 2024, che sono un bel po'...