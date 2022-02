Quando torna disponibile PS5, ci saranno restock e nuove scorte a febbraio?

Dopo i drop di fine dicembre, a gennaio i restock di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition sono stati molto meno numerosi mentre a febbraio non abbiamo ancora visto nuove scorte disponibili per l'acquisto online.

Quando torneranno disponibili le PS5? E' una domanda che in molti si stanno ponendo proprio in virtù degli scarsi rifornimenti delle ultime settimane, purtroppo non c'è una risposta chiara dal momento che Sony non si è pronunciata in merito. Ad oggi non sappiamo quando la compagnia effettuerà nuovi drop di PS5 e PS5 Digital e la situazione sembra essere la stessa in tutto il mondo e non solo in Europa. Qualche unità viene messa in vendita senza una cadenza precisa su PlayStation Direct ma il negozio di Sony non è purtroppo ancora attivo in Italia.

Sappiamo che Sony ha tagliato le stime di produzione di PS5 a causa della crisi dei semiconduttori, inizialmente l'azienda pensava di distribuire circa 15 milioni di console in quest'anno fiscale (entro il 31 marzo 2022) ma la cifra è stata ritoccata verso il basso e le nuove stime parlano di 11.8 milioni di console messe in circolazione nel periodo indicato.

Trovare una PlayStation 5 ad oggi non è facile, la speranza è che nuovi drop possano avvenire tra fine febbraio e metà marzo, considerando anche il lancio di giochi molto attesi come Elden Ring, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.