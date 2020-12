Quando usce il nuovo videogioco Pokemon per Nintendo Switch?

La serie di Pokémon è sicuramente una delle più popolari e longeve della storia dei videogiochi e non solo, poiché è sempre stata in grado di ottenere grande successo anche trascendendo il medium videoludico, ad esempio grazie alla serie televisiva o il gioco di carte collezionabili.

La saga videoludica, nata e cresciuta sotto forma di brand in esclusiva per console Nintendo, continua a riscuotere un grande successo anche a distanza di decenni dall’uscita dei capitoli originali, ed è riuscita ad evolversi nel tempo per cercare di adattarsi all’epoca contemporanea senza però snaturare le meccaniche tipiche della serie. Giunta ormai all’ottava generazione, la saga di Pokémon ha visto l’uscita, il 15 novembre 2019, dei due ultimi capitoli, chiamati Pokémon Spada e Pokémon Scudo, pubblicati in esclusiva per Nintendo Switch: questi due capitoli sono stati anche i primi della serie a ricevere delle espansioni sotto forma di contenuto scaricabile aggiuntivo a pagamento.

Nonostante sia passato solamente poco più di un anno dall’uscita dell’ultima iterazione della saga, e attualmente non si sappia nulla di ufficiale riguardo l’uscita di un nuovo capitolo (o meglio, due nuovi capitoli gemelli), nell’ultimo periodo hanno iniziato a circolare alcuni rumor che sostengono l’ipotesi della pubblicazione, nel corso del 2021, dei due capitoli della nona generazione della serie Pokémon. Uno dei leaker più accreditati tra coloro che hanno riportato queste voci di corridoio è Centro Pokémon LEAKS, il quale ha accennato in un Tweet proprio alla possibilità che nuovi capitoli della saga possano vedere la luce nel corso del prossimo anno.