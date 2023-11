Che fine ha fatto Call of Duty Warzone Mobile? Il tanto atteso sparatutto per smartphone e tablet era previsto per la fine del 2023 ma ancora non si è visto. Il motivo? Activision lo ha rinviato, ecco quando uscirà Call of Duty Warzone per mobile.

Call of Duty Warzone Mobile esce nella primavera del 2024, la data precisa non è ancora stata rivelata ma sicuramente ne sapremo di più all'inizio del prossimo anno, con l'avvicinarsi della finestra di lancio. Nel frattempo potete comunque pre-registrarvi sugli store digitali per essere sicuri di poter scaricare il gioco al day one senza ritardi.

Call of Duty Warzone Mobile download gratis

Al momento sono oltre 45 milioni i giocatori pre-registrati a Call of Duty Warzone Mobile, un numero impressionante che conferma e ribadisce la popolarità dello sparatutto Activision. Oltretutto, COD Warzone Mobile si affiancherà a Call of Duty Mobile ma senza sostituire quest'ultimo, possiamo quindi aspettarci eventi crossover tra i due giochi? E' presto per dirlo ma le possibilità ci sono.

In attesa di scoprire la data di uscita, ecco tutte le mappe annunciate per Call of Duty Warzone Mobile. siete pronti per tornare in azione nella Battaglia Reale?