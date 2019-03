Quando uscirà Google Stadia in Italia? Facciamo chiarezza

Google Stadia uscirà in Nord America, Canada, UK e parte dell'Europa nel 2019, come annunciato da Phil Harrison nel corso della presentazione alla GDC. Ma quando vedremo Stadia in Italia? Proviamo a fare chiarezza.

In passato è spesso accaduto (in particolar modo nel caso di smartphone Apple e Samsung) che l'Italia fosse "relegata" nella seconda o terza ondata di paesi europei per il lancio di un nuovo prodotto e il fatto che lo stesso Harrison abbia specificato "parte dell'Europa" ha subito fatto pensare ad un possibile slittamento del lancio in alcuni paesi, tra cui il nostro.

Un possibile indizio in questo senso potrebbe venire dallo store ufficiale di Google Stadia, già completamente tradotto in italiano, con tanto di FAQ, le risposte alle domande più comuni. Nessun prodotto è ancora in vendita sullo store (nemmeno nel negozio USA), tuttavia il fatto che altre pagine europee non siano state tradotte porterebbe appunto a pensare ad un lancio nella "prima fascia" di paesi selezionati.

Al momento in ogni caso si tratta di mere speculazioni, l'unica certezza è che Stadia uscirà entro la fine del 2019 in gran parte dei mercati occidentali... ne sapremo di più all'E3?