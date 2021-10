Quando uscirà Hogwarts Legacy, il nuovo gioco di Harry Potter?

C'è molta attesa attorno Hogwarts Legacy, il nuovo gioco ambientato nel mondo di Harry Potter prodotto da Warner Bros. Interactive e in sviluppo presso gli studi di Avalanche Software. Ma finora del titolo si è visto ancora poco, così come scarse sono le informazioni sul gameplay e la data d'uscita.

A tal proposito quando esce Hogwarts Legacy? In seguito al rinvio ufficiale di Hogwarts Legacy al 2022, gli sviluppatori non hanno più fornito informazioni su una finestra di lancio più precisa per la nuova avventura ambientata nel mondo di magia e stregoneria creato dalla scrittirce J.K. Rowling, ancora attesa per il prossimo anno. Sembra però che qualche novità in tal senso possa presentarsi presto. Secondo l'insider Millie A è infatti molto probabile che il gioco torni a mostrarsi con una nuova presentazione entro la prossima edizione dei Game Awards il 9 dicembre 2021: per la leaker sarebbe quello il palcoscenico ideale per vedere nuovamente in azione Hogwarts Legacy dopo una lunga assenza.

I Game Awards 2021 potrebbero quindi essere la sede per rivelare la data d'uscita dell'opera, o quantomeno un periodo di lancio più dettagliato rispetto al generico 2022. Millie A non esclude che possa inoltre arrivare un trailer inedito già nel mese di ottobre 2021, sebbene non abbia certezze su questa ipotesi. Ricordiamo infine che Hogwarts Legacy vedrà la luce su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.