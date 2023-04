Quando uscirà Kingdom Hearts 4? Le nostre ipotesi

Ad aprile 2022 Square Enix ha stupito i suoi fan con l'annuncio di Kingdom Hearts IV, il nuovo capitolo principale dell'iconica serie che vedrà ancora una volta Sora come protagonista. Da quel momento, però, del gioco si sono perse le tracce e non è dunque chiaro a che punto sia lo sviluppo.

C'è tra l'altro ancora mistero su quando potrebbero arrivare novità su Kingdom Hearts 4, con il director Tetsuya Nomura che non perde occasione di esternare pensieri criptici che fanno fantasticare gli appassionati di Kingdom Hearts. Una cosa comunque sembra abbastanza certa: Kingdom Hearts IV è probabilmente ancora piuttosto distante dal suo esordio sul mercato. Ma esattamente quanto distante?

Provare ad immaginare quando potrebbe uscire il quarto episodio non è certo semplice essendoci anche ben poche informazioni in merito, tuttavia possiamo provare a fare delle ipotesi basandoci anche sugli altri grossi progetti che Square Enix ha già rivelato al pubblico e sta attualmente sviluppando. Sappiamo con certezza che Final Fantasy XVI esordirà su PlayStation 5 il 22 giugno 2023, e che la tappa successiva della compagnia nipponica è rappresentata da Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte di Final Fantasy VII Remake attualmente prevista per il prossimo inverno, dunque in un periodo compreso tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024. Con Square Enix che sembra intenzionata a dare massima priorità al franchise di Final Fantasy, è estremamente probabile che Kingdom Hearts IV non uscirà prima del 2024 inoltrato nella migliore e più difficile delle ipotesi.

Restano poi i dubbi su quanto siano effettivamente progrediti i lavori sulla nuova avventura di Sora dal suo annuncio avvenuto ad aprile 2022. Square Enix tende ad avere tempi di sviluppo piuttosto lunghi, anche di diversi anni per i suoi progetti di punta, e con la maggior parte delle risorse attualmente concentrate su Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth, opere che già hanno una data o finestra di lancio ben definita al contrario di Kingdom Hearts IV, è piuttosto probabile che il gioco sia ancora nelle prime fasi di lavorazione. Kingdom Hearts IV potrebbe dunque essere pubblicato magari tra il 2025 ed il 2026, a meno di colpi di scena da parte di Nomura e del suo team. Un lancio nel 2024 ci farebbe certamente contenti ma difficile dire se questo scenario possa effettivamente verificarsi.

Quali sono invece le vostre ipotesi sulla possibile finestra di lancio per Kingdom Hearts IV? Diteci la vostra nei commenti, intanto che vi ricordiamo in che ordine giocare tutti i Kingdom Hearts fin qui pubblicati.