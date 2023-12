Quando uscirà Monster Hunter Wilds? Tutto ciò che sappiamo sul gioco Capcom

Quante sorprese ai The Game Awards 2023! Quella di oggi, 8 dicembre 2023, è stata una notte ricchissima di annunci e di novità dal mondo videoludico, il quale ha saputo regalarci non poche sorprese: quest'ultimo, ad esempio, è il caso dell'appena annunciato Monster Hunter Wilds, l'hunting game Capcom che darà vita a una nuova generazione di giochi.

Con l'annuncio inaspettato di Monster Hunter Wilds ai TGA, si avvicina sempre di più il momento di conoscere maggiori dettagli su quella che sarà una delle numerose avventure videoludiche che ci accompagneranno nei mesi a seguire. Ma quando uscirà Monster Hunter Wilds? Sfortunatamente, prodi cacciatori, sarà doveroso attendere parecchio prima di poter prendere parte all'esplorazione di nuove terre e alle cacce di creature tutte da scoprire.

Monster Hunter Wilds non uscirà nel 2024, come confermato dalla stessa azienda alla fine del teaser mostrato ai The Game Awards 2023. Negli ultimi frangenti del video, infatti, la dicitura incontrovertibile "2025" lascia poco spazio a congetture circa la possibilità che possa approdare nell'arco dei prossimi 12 mesi su PS5, Xbox Series X|S e PC. Tuttavia, nei prossimi mesi giungeranno maggiori dettagli .

Infatti, il 20esimo anniversario di Monster Hunter sarà foriero di novità in tal senso. Come comunicato dalla stessa Capcom, "la serie Monster Hunter celebrerà il suo 20° anniversario nel marzo 2024. Con questi 20 anni di successi alle spalle, speriamo di cavalcare questo slancio e di portarvi esperienze di caccia più grandi, migliori e ancora più emozionanti, che vi entusiasmeranno e vi sorprenderanno. Vi invitiamo, cari cacciatori, a unirvi a noi nel viaggio che ci attende". Nel marzo del 2024 verranno rivelate tante notizie sul franchise. Non si sa quali sorprese saranno in serbo per tutti i cacciatori, ma è lecito attendersi il reveal della data d'uscita di Monster Hunter Wilds.