Quando uscirà il nuovo The Elder Scrolls 6 di Bethesda?

Il sesto capitolo della serie The Elder Scrolls è stato annunciato da Bethesda con un teaser molto vago durante l'E3 del 2018. Da quel momento le speculazioni su data di uscita e ambientazione si sono moltiplicate, ma cosa sappiamo realmente?

Todd Howard, game director di tutti i titoli Bethesda a partire da The Elder Scrolls III Morrowind, ha rivelato sempre in quella sede un altro gioco in sviluppo, Starfield, il quale non ha una data d'uscita ma quasi sicuramente vedrà la luce prima di TES 6. Lo stesso Howard ha infatti spiegato come il titolo sci-fi sia prioritario e attualmente in una fase piuttosto avanzata dello sviluppo.

"Starfield è un gioco al quale abbiamo lavorato per anni" ha detto alla folla dell'E3 2018, e ancora adesso, nel 2021, si sa ben poco su questo nuovo progetto. Nel 2019 Todd Howard è tornato a ribadire che "Bethesda sta lavorando duramente sia su Starfield che su Elder Scrolls VI", specificando come "il primo è giocabile, il secondo ancora non proprio".

Alcune indiscrezioni fanno pensare a un possibile imminente annuncio della data di uscita di Starfield, che molti pensano potrebbe essere pubblicato entro quest'anno: ciò significa probabilmente che TES VI non vedrà la luce prima del 2022 o 2023, anche se c'è chi punta al 2024 e oltre. In ogni caso sappiamo con certezza che The Elder Scrolls 6 sarà disponibile su Game Pass sin dal day one.