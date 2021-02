Quando uscirà Super Mario Odyssey 2 per Nintendo Switch?

Super Mario Odyssey 2 per Nintendo Switch è in fase di sviluppo? Al momento, è bene chiarirlo, la casa di Kyoto non ha annunciato Super Mario Odyssey 2 e dunque non ci sono notizie certe riguardo l'effettiva esistenza di progetti legati al sequel di uno dei platform 3D più venduti degli ultimi anni.

Lo scorso autunno Kenta Motokura di Nintendo of Japan è stato intervistato dal Washington Post ed a proposito dell'esistenza di Super Mario Odyssey 2 per Switch ha dichiarato quanto segue: "Abbiamo aggiunto funzionalità e abilità in Super Mario Odyssey che funzionano bene con il suo approccio sandbox. Tra le novità aggiunte rientrano ovviamente i poteri del cappello ma lavoriamo costantemente alla creazione di un Mario che diventi sempre più un'estensione del giocatore. Pensiamo sempre a nuovi modi per aumentare l'interattività con il mondo di gioco. Penso che molto probabilmente continuerete a vedere nuovi tipi di azioni e poteri nei prossimi videogiochi di Mario."

Dichiarazioni interessanti ma che di fatto non confermano l'esistenza di Super Mario Odyssey 2. Per il 2021 Nintendo ha in programma il lancio di Super Mario 3D World + Bowser's Fury ma non è escluso che altri titoli possano essere annunciati nei prossimi mesi. Stando ai rumor vedremo quest'anno anche un nuovo gioco sportivo di Mario e New Super Mario Bros 3... sarà vero?