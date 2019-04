Quando uscirà The Last of Us Part 2? Il punto della situazione in un video

The Last of Us Part II sembra ormai prossimo all'arrivo sugli scaffali, o quantomeno all'annuncio di una data di uscita ufficiale. Negli ultimi giorni sono emersi alcuni interessanti indizi al riguardo, e abbiamo ben pensato di fare il punto della situazione in un nuovo video della serie Hot Topic.

La scorsa settimana, il game director Neil Druckmann ha pubblicato sui suoi profili social l'ultima pagina del copione del gioco, sulla quale è possibile leggere le parole "Dissolvenza in nero. Fine". Pur non fornendo alcuna informazione sulla storia del gioco, Druckmann ha spiegato che il finale è stato finalmente girato. Lo sviluppo del gioco, pertanto, si sta avviando verso la fase conclusiva. La curiosità dei fan è stata inoltre stuzzicata da una foto con Troy Baker e Ashley Johnson (gli interpreti dei due protagonisti Joel ed Ellie), che li ritrae al termine delle riprese della scena più ambiziosa di sempre per Naughty Dog, definita commovente ed emozionante.

Ad alimentare ulteriormente le speculazioni sulla finestra di lancio, ci ha pensato un rivenditore che ha inserito in listino The Last of Us Part 2 con tanto di data d'uscita fissata per il 27 settembre 2019... È davvero questo il giorno in cui uno dei giochi più attesi della generazione arriverà sugli scaffali? Ne abbiamo discusso nell'Hot Topic che potete visionare in cima a questa notizia. Buona visione!