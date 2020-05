Quando uscirà Xbox Series X? Nuovi indizi da un negozio finlandese

I gestori di VPD, un negozio digitale finlandese, hanno deciso di inserire nel proprio listino di titoli in preordine la scheda di Yakuza Like a Dragon per Xbox Series X. La descrizione offerta sembrerebbe indicare la data d'uscita del gioco e, quindi, della console nextgen di Microsoft.

Secondo quanto riportato dai curatori dello store videoludico europeo, lo spin-off action ruolistico di Yakuza firmato da SEGA e dello studio Ryu Ga Gotoku sarà disponibile a partire dal 23 ottobre 2020. Il negozio finlandese è perciò convinto del fatto che Xbox Series X sarà già in commercio per quella data, come testimonia la loro volontà di non servirsi di alcuna data in placeholder per accogliere i preordini di Yakuza Like a Dragon.

L'indiscrezione offerta da VPD andrebbe perciò ad allinearsi alle tempistiche di lancio di Xbox Series X previste e preannunciate dai dirigenti di Microsoft per la fine del 2020, con un prezzo che deve essere ancora fissato ma che, stando ad analisti di settore come Michael Pachter, sarà davvero basso e alla portata di tutti.

Intanto, Sony ha smentito i leak sulla data di lancio di PS5 alimentati da un annuncio di lavoro che dava la console nextgen del colosso tecnologico giapponese in uscita per il mese di ottobre, curiosamente proprio nella medesima finestra temporale indicata dalle anticipazioni dello store finlandese per il lancio di Xbox Series X.