Quando uscirà Xbox Series X Refresh? I report parlano di giugno o luglio 2024

Dieci giorni fa, in concomitanza del podcast Xbox che ha svelato al mondo intero quello che è il business update della casa di Redmond, Microsoft ha confermato l'esistenza di un nuovo hardware e controller Xbox in arrivo a Natale 2024. Non vi sono ancora notizie ufficiali in tal senso, ma già si inizia a parlare della sua possibile data di lancio.

Di recente sono emerse delle indiscrezioni nelle quali si fa riferimento alle caratteristiche peculiari di Xbox Series X Refresh: sarà bianca, all digital e venduta a prezzo ridotto secondo le fonti. Xbox Series X Refresh rappresenta il primo passo in direzione di una next-gen videoludica con un salto tecnico senza precedenti, ma quando uscirà? Un nuovo report pubblicato quest'oggi da eXputer risponde a questa domanda: Xbox Series X Refresh sarebbe prevista per giugno o luglio 2024.

La nota testata giornalistica dichiara inoltre che alcune fonti vicine hanno rivelato dei filmati confidenziali nei quali si fa riferimento proprio alla roadmap della divisione gaming di Microsoft per Xbox Series X Refresh, sebbene non vengano riportati i nomi di chi ha divulgato quest'ultime notizie. Rimangono aperti ancora molti interrogativi, soprattutto per la finestra temporale a poca distanza temporale dalla data di oggi. Inoltre, il periodo di giugno/luglio o poco più tardi (nel report viene dichiarato che potrebbero esservi dei ritardi nella tabella di marcia) entrerebbe in contraddizione con il periodo previsto da Microsoft e comunicato tramite il podcast del 15 febbraio. Alla luce di quanto emerso, si attendono conferme ufficiali nell'arco dei mesi che verranno.