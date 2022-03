Sony non ha intenzione di sospendere la produzione di PlayStation 4 e la console old-gen continuerà ad essere commercializzata regolarmente, come sappiamo ci sono ancora tanti giochi in arrivo, ma fino a quando usciranno giochi per PS4?

E' sempre difficile ovviamente stabilire un termine ultimo in questi casi dal momento che il mercato è in continua evoluzione, di fatto continueranno ad uscire giochi per PS4 fino a quando le vendite ne giustificheranno lo sviluppo e la pubblicazione.

Solamente nei primi mesi del 2022 sono usciti titoli di grande spessore come Horizon Forbidden West, Elden Ring, SIFU e Gran Turismo 7 e sono in arrivo altri giochi di rilievo come Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Tiny Tina's Wonderlands, MotoGP 22, Soul Hackers 2, Saints Row e ovviamente God of War Ragnarok, oltre ai giochi sportivi come NBA 2K23, WWE 2K22, MLB The Show 22, FIFA 23, Madden NFL 23 e F1 2022 solamente per citarne alcuni.

Idealmente Sony ha confermato che nuovi giochi per PS4 usciranno almeno fino al 2023 ma non è escluso che si possa andare oltre, come non è da escludere che il prossimo anno le uscite per la console old-gen possano rallentare, senza però scomparire del tutto.

Vale ancora la pena comprare una PS4? Chiaramente dipende molto dalle vostre esigenze, su PlayStation 4 trovate un catalogo composto da migliaia di giochi e altri sono in arrivo, bisogna però tenere presente che si tratta di una piattaforma ormai arrivata alla fine del suo ciclo vitale, per quanto ancora supportate dagli sviluppatori.