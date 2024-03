Quando potrebbe uscire Red Dead Redemption 3? Ipotesi pazze sul lancio!

D'accordo, il lancio di GTA 6 potrebbe essere il più grande evento della storia dei videogiochi, ma il richiamo della Frontiera di Red Dead Redemption è ancora forte, prova ne siano i tantissimi fan che continuano imperterriti ad affollare i social e i forum di domande sul futuro della serie western di Rockstar.

L'evento epocale che attende l'industria dell'intrattenimento digitale con la commercializzazione del prossimo capitolo di Grand Theft Auto, di conseguenza, non può e non deve precludere i sogni di chi, giustamente, aspetta con impazienza di 'cavalcare verso il tramonto' per vivere una nuova, straordinaria avventura nell'universo interattivo di Red Dead.

Prendendo spunto dalle strategie attuate da Rockstar Games, e tenendo conto dei grandi cambiamenti avvenuti nell'industria in questi ultimi anni, proviamo perciò a ipotizzare la finestra di lancio di Red Dead Redemption 3.

Ogni discorso inerente la commercializzazione di RDR3, ovviamente, non può prescindere dalle considerazioni sull'enorme budget che dovrebbe essere stanziato da Take-Two per concretizzare la visione creativa di un'immensa ed epica avventura western. Con i suoi 240 milioni di dollari, d'altronde, Red Dead Redemption 2 è uno dei videogiochi più costosi di sempre da sviluppare, e questo senza tenere conto delle spese sostenute dalla macchina comunicativa della Grande R per il marketing.

Considerando l'immane sforzo economico compiuto da Take-Two per sviluppare GTA 6, sembrerebbe essere proprio il denaro il principale fattore da considerare nelle valutazioni sulla finestra di lancio di Red Dead Redemption 3. Lo sviluppo dell'avventura western con protagonista Arthur Morgan, oltretutto, ha richiesto la bellezza di otto anni prima di vedere la luce dei negozi, e questo è un altro 'tema caldo' da considerare se pensiamo che, in base al report redatto dalla CMA nel 2023, lo sviluppo di un tripla A moderno può richiedere anche 1 miliardo di dollari.

Anche tenendo conto della straordinaria 'potenza di fuoco' di Take-Two tra team di sviluppo, esperienza nella realizzazione di titoli ad altissimo budget e capacità di investimento pluriennale, difficilmente assisteremo al lancio di Red Dead Redemption 3 prima della fine dell'attuale generazione di console. RDR 2, ad esempio, vide la luce cinque anni dopo GTA 5, e nulla suggerisce che la forbice temporale tra il lancio di GTA 6 e RDR 3 possa essere inferiore: ci sarà da aspettare fino al 2030 su PS6 e Xbox Next per immergerci ancora una volta nella Frontiera western di Rockstar, quindi?

Nel momento in cui scriviamo, nessuno dei leaker tra i più 'attendibili' ritiene di avere elementi a sufficienza per ipotizzare la finestra di commercializzazione di Red Dead Redemption 3, ma in linea puramente teorica il coinvolgimento delle sussidiarie di Take-Two e di alcune delle tante realtà che gravitano nella galassia di Rockstar Games potrebbe 'anticipare' la finestra di lancio del kolossal western. La rivoluzione nello sviluppo dei videogiochi promessa dall'IA, oltretutto, potrebbe ridurre ulteriormente i tempi di attesa della community e garantire l'uscita di RDR 3 prima della fine dell'attuale decennio, magari in contemporanea su PS5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 6, Xbox Next e, perché no, Nintendo Switch 2. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.

Su Rise of the Ronin™ è uno dei più venduti di oggi.