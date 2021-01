Quando è uscita la PlayStation 4 in Italia? Data precisa e anno

PlayStation 4, abbreviata con la sigla PS4, è la quarta console da tavolo per videogiochi prodotta da Sony.Ha venduto più di 112 milioni di unità di unità in tutto il mondo e fa parte dell'ottava generazione di console, insieme a Nintendo Wii U e Xbox One.Ma quando è stata lanciata?

Il successo della PlayStation 4 ha segnato la generazione appena trascorsa, grazie alle numerose esclusive pubblicate negli anni e all'ottimo comparto hardware (rinnovato, tra l'altro, in occasione della produzione dei modelli Pro e Slim) che le ha hanno consentito di recuperare dalle batoste subite per mano della rivale di casa Microsoft, Xbox 360, durante la generazione precedente.

Il 20 febbraio 2013 durante il PlayStation Meeting, tenutosi a New York, viene ufficialmente annunciata alla stampa. Tra il 10 e l'11 giugno 2013 è stato presentato il design della console con varie fotografie, nelle quali si poteva osservare una delle maggiori novità pensate dai progettisti Sony: la possibilità di collegare cuffie o auricolari direttamente al DualShock 4 (dotato di connettività Blutooth) e non alla console. Altra importante novità della nuova PlayStation era il tasto Share, pensato per la condivisione rapida di immagini e video catturati in gioco.

In Europa la PS4 è stata immessa sul mercato il 29 novembre del 2013, ed è tuttora disponibile per l'acquisto nelle due versioni Pro e Slim, che è possibile trovare molto spesso bundle PS4 con giochi e accessori.