Per molti di voi che state leggendo, probabilmente la PlayStation è stata la prima console per videogiochi, la console dell’infanzia, per altri invece la console che ha segnato l’adolescenza grazie ad una selezione di giochi di assoluto spessore. Ma vi siete mai chiesti quando è uscita la prima PlayStation in Italia e quanto costava?

La PlayStation 1 è stata lanciata in Giappone il 3 dicembre 1994 mentre in Occidente (Europa, Australia e Stati Uniti) la prima console Sony è arrivata qualche mese dopo, nel settembre del 1995. Tra i giochi che hanno accompagnato il lancio di PS1 sul mercato europeo troviamo Rayman, Ridge Racer (lo sapete? Questo è il primo gioco uscito in assoluto per PlayStation), il picchiaduro Battle Arena Toshiden e il velocissimo WipEout di Psygnosis.

Quanto costava la prima PlayStation al lancio? Negli Stati Uniti il prezzo era fissato a 299 dollari mentre in Europa si è optato per un cambio 1:1 e dunque PS1 veniva venduta nel 1995 a 299 sterline… ben altra storia invece in Italia, dove il prezzo della prima PlayStation era fissato a 749.000 lire, poi sceso tra il 1996 e il 1997, fino ad assestarsi nel 1998 a 249.000, prezzo che ha fortemente contribuito all’enorme diffusione della console Sony anche nel nostro paese.