Quando è uscita la PS1 Slim e quanto costava in Italia?

Mentre si rincorrono le voci su PlayStation 5 Slim, la cui commercializzazione dovrebbe partire a settembre di quest'anno, il nostro pensiero è andato alla prima PlayStation lanciata in edizione slim, ossia PSOne. Siete abbastanza vecchietti da ricordarvela? Se siete troppo giovani oppure la vostra memoria è appannata, continuate a leggere!

Dopo cinque anni di successi, nel corso dei quali la prima PlayStation ha sbaragliato la concorrenza imponendosi come un fenomeno di costume, agli albori del nuovo millennio Sony ha ben pensato bene di cavalcare ulteriormente l'onda lanciando un nuovo modello di PlayStation chiamato PSOne, opportunamente messo a dieta per unire l'utile al dilettevole: risparmiare sui costi di produzione e intrigare i giocatori che fino ad allora non avevano ancora acquistato una PlayStation.

Quando è uscita e quanto costava PSOne in Italia?

La piccola ma paffuta PSOne è stata lanciata originariamente in Giappone il 7 luglio 2000 al prezzo di 13.000 yen (circa 200 mila lire al cambio dell'epoca) e nel giro di pochi mesi è arrivata anche dall'altra parte del mondo: il 19 settembre 2000 negli Stati Uniti d'America al prezzo di 99,99 dollari e il 29 settembre 2000 in Europa, Italia inclusa, con prezzi che variavano da paese a paese.

Nel Regno Unito, ad esempio, poteva essere acquistata con 79,99 sterline, mentre le fonti che abbiamo trovato in rete parlano di un costo di 249 mila lire per il mercato italiano. Alcuni di noi in redazione sono pronti a giurare che costasse anche di meno, voi avete ricordi in merito? Se sì, fatecelo sapere nei commenti!

Caratteristiche della console e successo

Condividendo la medesima componentistica interna, PSOne era in grado di far girare tutti i giochi di PlayStation, dalla quale tuttavia si discostava per forme, peso e dimensioni. Agli spigoli del modello che l'ha preceduta, PSOne preferiva linee ben più morbide concentrate in un chassis che misurava 28 mm x 193 mm x 144 mm, contro i 45 mm × 260 mm × 185 mm di PlayStation. In pratica, era di poco più grande di un controller Dualshock, anch'esso contenuto nella confezione di vendita, come potete vedere nell'immagine di apertura di questa notizia.

Presentava inoltre un BIOS aggiornato, un bottone unico per reset e accensione della console, una protezione contro le modifiche hardware e un alimentatore elettrico esterno con connettore 7,5 volt. Quest'ultimo espediente ha permesso a Sony di mantenere le dimensioni contenute. Nel 2002 è anche stato commercializzato uno schermo LCD da 5 pollici con altoparlanti integrati, che poteva essere montato sul retro della console per consentire agli utenti di giocare fuori casa. All'epoca Sony non aveva console portatili in listino (PSP è arrivata solo nel 2004) ed era persino disponibile un adattatore che permetteva di collegare la console alla presa dell'accendisigari delle automobili.



Il prezzo di vendita invitante, ulteriormente calato nei mesi e negli anni successivi al lancio originario, e l'appeal del catalogo di PlayStation, che nel 2000 aveva raggiunto dimensioni considerevoli, hanno garantito un enorme successo a PSOne, che nel corso del suo ciclo vitale è riuscita a piazzare ben 28,15 milioni di unità, più di un quarto di tutte le unità vendute dall'intero ecosistema della prima PlayStation (102,5 milioni). Nel primo anno di commercializzazione PSOne è persino riuscita a vendere meglio della neonata PlayStation 2. La sua produzione è stata infine arrestata nel marzo del 2006, pochi mesi prima del lancio di PS3.