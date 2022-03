Quando sono uscite le carte Pokémon in Italia?

Era il 5 ottobre del 1999 quando i Pokémon facevano finalmente il loro esordio in Italia e nel resto d'Europa, dando vita a un fenomeno travolgente anche al di fuori del Giappone. Pokémon Blu e Rosso diverranno incredibili campioni d'incassi facendo d'apripista per molti altri prodotti legati ai mostri tascabili di Nintendo.

Tra questi, i più famosi ed amati sono stati (e sono ancora oggi), le carte Pokémon, note per la precisione con il nome di Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Vi ricordate quando sono arrivate le carte Pokémon in Italia? Il debutto della prima espansione, il Set Base, è avvenuto nel marzo del 2000: gli appassionati italiani si avvicinavano per la prima volta a regole di gioco, mazzi tematici e buste d'espansione, mettendo le mani sopra i primi mostriciattoli in versione cartacea (tra i quali gli iconici Venusaur, Charizard e Blastoise), scambiandoli tra loro per completare la collezione.

Prodotte da Wizards of the Coast per conto di Nintendo, nel giro di qualche mese al Set Base si affiancheranno altre espansioni: con l'uscita di Jungle prima, e di Fossil dopo, tutti i Pokémon della Prima Generazione hanno avuto almeno una propria carta, con tante versioni alternative arrivate con le ulteriori espansioni successive, quali Team Rocket, Gym Heroes e Gym Leader. Il resto è storia, che prosegue anche in questi giorni con le espansioni dedicate all'Ottava Generazione rappresentata da Pokémon Spada e Scudo.

Passando alle curiosità, sapete che una persona ha speso 125mila dollari per una carta Pokémon di Magikarp? Il tutto senza dimenticare un furto di 250mila dollari in carte Pokémon messo in atto da un ladro abilissimo.