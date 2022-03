Quando sono usciti i primi videogiochi multiplayer online?

Al giorno d'oggi gran parte dei prodotti dell'industria videoludica prevedono la presenza di una modalità multigiocatore online, quando non si tratta di titoli completamente basati sulla cooperazione o la competizione tra giocatori, e sono pochi i videogiochi che decidono di proporre esclusivamente una componente singleplayer.

Questa tendenza, accentuata ed incoraggiata anche dal sempre maggiore successo di pratiche di monetizzazione costante basate su microtransazioni, ha visto un'impennata solo dopo l'arrivo di Playstation 4 e Xbox One, e in particolare nel corso dell'ultimo periodo storico, ma ha avuto origine per la prima volta molti anni prima.

L'inizio della storia dei videogiochi con componenti multiplayer online risale infatti addirittura agli anni '70, quando vennero sviluppati i primi esemplari dei cosiddetti MUD (Multi-User Dungeon): quest'ultimi erano dei mondi virtuali costruiti sfruttando principalmente caratteri di testo, spesso in codice ASCII, e che combinavano elementi da gioco di ruolo e hack-and-slash all'interno di modalità PVP. Opere videoludiche primordiali di questo tipo sfruttavano le architetture di rete a pacchetti dell'epoca, ma fu solamente con l'avvento prima di Arpanet e la successiva diffusione a macchia d'olio di Internet che fu possibile creare e commercializzare il primo vero videogioco multiplayer online della storia: stiamo parlando di Islands of Kesmai, un gioco di ruolo pubblicato nel corso dell'ormai lontano 1984.

L'esperienza degli sviluppatori di questi primi esperimenti ha poi contribuito a fare da base per la nascita di progetti ben più complessi, fino ad arrivare ai più moderni titoli appartenenti al genere degli MMORPG, diretti discendenti dei primi MUD degli anni '70 in cui la componente multigiocatore online rappresenta il fulcro principale dell'esperienza, e il cui successo non accenna a diminuire, come dimostrano i 20 milioni di giocatori di Lost Ark.