Quando è uscito Final Fantasy 7, il JRPG culto di Square Enix?

Quando l’attuale Square-Enix rispondeva al nome di Squaresoft, il settimo Final Fantasy impattò l’industria videoludica svolgendo un ruolo di rilievo nel successo della prima PlayStation. L’opera (prodotta da e basata su un’idea di Sakaguchi) è ancora oggi considerata fra i migliori J-RPG di sempre, ma a quando risale il suo arrivo sul mercato?

Malgrado uno sviluppo complesso e durato più del previsto, sia perché le attenzioni di Square erano già impegnata su Chrono Trigger, sia per le ambizioni senza precedenti del progetto – che non avrebbe mai potuto esistere senza la novità dei CD-ROM – l’originale Final Fantasy VII vide la luce in Giappone il 31 gennaio 1997 per poi essere perfezionato ed esportato in tutto il mondo nel corso degli ultimi mesi di quello stesso anno.



Il gioco, grazie anche a un’insistente campagna marketing su misura, vendette a tempo record (letteralmente, visto che entrò nel Guinness dei Primati proprio per quel motivo) 1,75 milioni di copie e divenne all'epoca così il capitolo più famoso e apprezzato della famosa serie nata nel 1987.

