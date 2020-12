Quando è uscito Fortnite? Data di uscita del Battle Royale Epic Games

Divenuto ormai uno dei più famosi giochi multipiattaforma, grazie alla sua immediatezza, alla grafica semplice e al divertimento assicurato dalle partite sempre diverse, Fortnite vanta una community immensa; vi siete chiesti quando è stato rilasciato?

Il Battle Royale di Epic Games e People Can Fly è sviluppato col motore grafico Unreal Engine 4 ed è stato pubblicato in Europa il 28 luglio 2017, su PlayStation 4, Xbox One e PC. Soltanto l'anno successivo ha raggiunto anche Nintendo Switch, iOs e Android, diventando uno dei giochi online più giocati. Mantiene ancora questo primato, grazie al continuo aggiornamento della mappa di gioco, delle ricompense e perfino delle modalità: nel dicembre 2018 è stata aggiunta, gratuitamente, la "Modalità Creativa", che consente di creare una partita con una mappa personalizzabile e delle regole uniche; oppure la modalità "Salva il mondo", ambientata in una terra post-apocalittica, dove l'improvvisa apparizione di una tempesta mondiale ha fatto scomparire il 98% della popolazione, in parte sostituita da pericolose creature aliene.

Queste due modalità sono arrivate con il Capitolo 2 di Fortnite, che molti chiamano semplicemente Fortnite 2; comprende moltissimi altri contenuti ed è previsto che duri fino al 2021, terminando con la decima stagione. L'evento di Natale Fortnite 2020 di quest'anno è appena iniziato, che aspettate?