Quando è uscito il primo gioco di GTA Grand Theft Auto?

La serie di GTA è una delle più amate del mondo dei videogiochi, ma quando è uscito il primo episodio di Grand Theft Auto? La saga è nata negli anni '90 su PC e PlayStation a opera DMA Design, studio poi acquisito da Take-Two e ribattezzato Rockstar North.

Quando è uscito il primo GTA? L'anno è il 1997, Grand Theft Auto esce prima su PC e poi su PlayStation, mentre l'approdo sul piccolo Game Boy Color risale al 1999. Il successo è ovviamente esplosivo, alle ottime vendite fanno seguito anche numerose polemiche riguardo la violenza del gioco, polemiche che in quegli stessi anni coinvolgono anche giochi come Resident Evil, Resident Evil 2 e Duke Nukem.

Nel 1999 esce lo spin-off GTA London 1969 e nello stesso anno arriva anche GTA 2 mentre per GTA III bisognerà attendere il 2001. Con GTA 3 la serie prende una nuova piega e vita verso la grafica 3D, il successo anche in questo caso è incredibile e Grand Theft Auto 3 viene ricordato ancora oggi come uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi.

A questo fanno seguito GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA V e gli spin-off Grand Theft Auto Advance, Grand Theft Auto Liberty City Stories, Grand Theft Auto Vice City Stories e Grand Theft Auto Chinatown Wars, oltre alla già citata espansione ambientata a Londra.