Quando è uscito il primo gioco di PES Pro Evolution Soccer?

La famosa serie di videogiochi di calcio prodotta da Konami è ormai arrivata al suo ventesimo capitolo, con il rilascio di eFootball PES 2021a settembre 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Quando ha avuto inizio la storia di PES?

Il primo videogioco della serie Pro Evolution Soccer fu pubblicato il 23 novembre 2001 per PlayStation 2, seguito a febbraio 2002 da una versione per la prima PlayStation. In Giappone e America settentrionale il titolo era però Winning Eleven 5, questo perché la serie è un'evoluzione di International Superstar Soccer (ISS), gioco prodotto da Konami nel 1994 per la piattaforma Super Nintendo e pubblicato in Giappone con il titolo di Winning Eleven.

Pro Evolution Soccer conteneva 85 squadre, di cui 53 nazionali e 32 club. Nella versione italiana del gioco i commentatori erano Gianni Pinoli e Sandro Manini. La serie ISS (International Superstar Soccer) è invece nata a metà degli anni '90 ed ha riscosso un notevole successo su Super Nintendo, PlayStation e Nintendo 64, finendo per rivaleggiare con FIFA.



A questo proposito, lo sapete qual è stato e quando è uscito il primo FIFA Soccer di Electronic Arts? Il gioco è uscito nel 1993 su Mega Drive ed è arrivato in seguito su tantissime altre piattaforme, tra cui il Game Boy.