Quando è uscito il primo gioco della serie Call of Duty?

Call of Duty è stata ed è ancora oggi una delle saghe videoludiche più di successo. Lo sparatutto in prima persona pubblicato da Activision Blizzard e sviluppato da varie software house (Infinity Ward, Treyarch, Raven Software e Sledgehammer Games) ha visto, negli anni, l'uscita di ben 18 capitoli ufficiali: a che anno risale il primo?

La serie di Call of Duty ha esplorato varie ambientazioni e setting, ma tutto è cominciato con il teatro di guerra per eccellenza: la Seconda Guerra Mondiale. Il primo capitolo di COD, sviluppato da Infinity Ward e pubblicato da Activision per PC Windows nel 2003, esplorava i campi di battaglia più famosi del secondo conflitto globale, mettendo il giocatore nei panni di un soldato americano, uno inglese e uno russo.

I tre personaggi sono accomunati dal nemico tedesco e svolgono diverse missioni in tre campagne differenti. Lo sviluppo in campagne parallele costituiva un'interessante novità nel panorama degli sparatutto, e presto Call of Duty si distinse sia per questa nuova dinamica di gioco sia per un realismo mai visto prima: gli scontri a fuoco erano realizzati con estrema cura, a partire dagli effetti visivi e sonori, fino al comportamento dell'intelligenza artificiale nemica e alleata. Altra caratteristica del gioco, rimasta invariata negli anni, era la costante presenza di alleati che combattevano al fianco del giocatore, contribuendo così alla sensazione di ritrovarsi veramente nel bel mezzo di una battaglia. Il giocatore impersonava un membro di un'unità di paracadutisti, carristi o fanteria semplice, ritrovandosi in situazioni disperate (come la famosa scena del traghetto sul Volga) insieme ad altri soldati.

L'ultimo capitolo della serie Call of Duty Black Ops Cold War è stato sviluppato da Tryarch e pubblicato a novembre 2020.