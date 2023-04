Quando è uscito il primo gioco di Super Mario?

Super Mario è da poco approdato al cinema con Super Mario Bros Il Film, ma sapete qual è stato e quando è uscito il primo videogioco di Super Mario? Vi diamo un piccolo indizio... bisogna fare un salto indietro nel tempo fino agli anni '80.

Nel 1983 Nintendo lancia Mario Bros, un videogioco arcade di enorme successo, ma è solo nel 1985 che nasce Super Mario così come lo conosciamo oggi, grazie al debutto di Super Mario Bros per NES.

Super Mario Bros del 1985 è di fatto il primo gioco della serie Super Mario Bros, al 1987 risale il lancio di Super Mario Bros 2 mentre nel 1988 arriva Super Mario Bros 3. La saga proseguirà negli anni con altri giochi di enorme successo come Super Mario World, Yoshi's Island Super Mario World 2, Super Mario 64, Super Mario Odyssey, Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine, Super Mario 3D World e New Super Mario Bros, solamente per citare alcuni dei giochi più celebri.

Nel 2025, Nintendo festeggerà il quarantesimo anniversario di Super Mario Bros, ad oggi uno dei videogiochi più famosi e venduti di sempre, artefice della nascita del genere platform 2D. Super Mario è uno dei personaggi più celebri di tutti i tempi, vera icona della cultura pop al pari di Topolino.

Ecco qual è il videogioco di Super Mario più venduto di sempre, la risposta potrebbe essere meno scontata del previsto.