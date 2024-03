Quando è uscito il gioco The Sims? Breve storia di un fenomeno videoludico

Con The Sims 4 ancora sulla cresta dell'onda e la prospettiva di un nuovo The Sims, non bisogna dimenticare che la storia del simulatore di vita di Maxis affonda le sue radici molto indietro del tempo. Vi siete mai chiesti quando ha fatto il suo debutto sul mercato? Se la risposta è affermativa, siete giunti nel posto giusto!

Adesso vi facciamo sentire vecchi - o giovani, dipende da cosa c'è scritto sulla vostra carta d'identità: il primo The Sims è uscito su PC in Europa l'11 febbraio 2000, esattamente una settimana dopo il lancio negli Stati Uniti d'America, avvenuto il 4 febbraio 2000. Sono dunque passati 23 anni dalla nascita di una delle serie più apprezzate e giocate della storia videoludica moderna, che ancora oggi allieta le sessioni di gioco delle persone desiderose di mettere momentaneamente da parte la propria vita per crearsene una interamente digitale. Dopo il lancio originario, The Sims ha impiegato giusto qualche mese per arrivare su Mac, ma molto di più per trovare la strada per le console, visto che il debutto su PS2, GameCube e Xbox è avvenuto solamente nel 2003.

A condurre il suo sviluppo c'ha pensato Will Wright, che ha concepito The Sims come un'estensione di SimCity, seminale gestionale risalente al 1989. Già nel primo The Sims i giocatori potevano beneficiare della ricetta che ha poi decretato il successo duraturo della serie, ovvero un gameplay open-ended con la possibilità di customizzare l'aspetto dei Sim, coltivare le loro abilità, instaurare relazioni, costruire case e impostare i propri obiettivi personali negli scenari più disparati. Il tutto confezionato con una grafica isometrica in misto 2D/3D, perfettamente in linea con le potenzialità delle macchine dell'epoca. Grazie a queste caratteristiche, The Sims è riuscito fin da subito ad attrarre anche un pubblico femminile, oltre a quello casual.

The Sims non è nato da un giorno all'altro però, dal momento che le sue radici affondano al 1991. Will Wright ha cominciato a lavorarci dopo la pubblicazione di SimAnt prendendo ispirazione da un evento tragico della sua vita, ovvero la distruzione della sua abitazione provocata dal poderoso incendio di Oakland. L'esperienza acquisita durante la ricostruzione ha funto da base per il primo concept di The Sims, che tuttavia è stato accolto tiepidamente da un focus group. Credendo fermamente nel progetto, negli anni successivi ha continuato a battersi per esso convincendo alcuni suoi colleghi ad aiutarlo sullo sfondo dello sviluppo di altri giochi come SimCity 2000 e SimCopter. La svolta è arrivata sulla fine degli anni '90, quando alla squadra si è unito il programmatore Jamie Doornbos e sono stati approfonditi gli aspetti social dell'esperienza, aumentando il focus sui singoli personaggi e permettendo loro di visitare altre abitazioni o instaurare relazioni.

In questa versione The Sims ha rapidamente cominciato a raccogliere consensi, fino a mostrarsi all'E3 del 1999 e debuttare sul mercato nel 2000. Il resto, è storia: da allora ha avuto tre seguiti ufficiali e un quantitativo incalcolabile di espansioni e conversioni, vedendo crescere attorno a sé anche una fervente comunità di modder. Adesso siamo in attesa del prossimo grande capitolo di The Sims, attualmente noto internamente come Project Rene. Sarà distribuito in formato free-to-play e non sostituirà The Sims 4.