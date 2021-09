Quando è uscito God of War 2 per la PlayStation 2?

God of War II è uno dei giochi più acclamati della serie di Santa Monica Studios, il gioco è stato pubblicato nel 2007 segnando di fatto il canto del cigno di PlayStation 2, considerando che all’epoca l’allora nuova PS3 era in commercio solo da pochi mesi.

Stupì la scelta di Sony di pubblicare il gioco su una console ormai sul viale del tramonto, una decisione che però ha dato i suoi frutti dal momento che God of War II è uno dei titoli più acclamati di sempre, con vendite superiori alle quattro milioni di copie. Ma quando è uscito God of War 2 per PlayStation 2?

Il gioco è stato pubblicato prima in Nord America e in Canada nel marzo 2007 per poi arrivare in Europa e nel Regno Unito tra aprile e maggio dello stesso anno, infine a ottobre è stato lanciato anche in Giappone. God of War II è poi uscito anche su PlayStation 3 nel 2010 come parte della God of War Collection, raccolta arrivata poi anche su PlayStation Vita nel 2014.

Nel 2010 è stato pubblicato anche l’epico finale della trilogia, God of War 3 per PlayStation 3, quest’ultimo uscito poi in versione rimasterizzata nel 2015 su PlayStation 4 (ecco la nostra recensione di God of War 3 Remastered). Chissà che con il grande successo di God of War e God of War Ragnarok, Sony non pensi ad una nuova collection omnicomprensiva per PlayStation 5 con tutti i titoli della serie.