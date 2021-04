Quando è uscito il primo God of War? Le origini di Kratos

God of War è da anni uno dei franchise principali in forza a Sony, che ha lasciato il segno anche su PlayStation 4 grazie al soft-reboot del 2018, che ha cambiato setting e meccaniche di gioco spostandosi nel contesto della mitologia norrena e combinando meccaniche ruolistiche con la tipica azione adrenalinica della serie.

Ma quando è uscito il primo capitolo di God of War? Era marzo del 2005 quando il brutale guerriero spartano Kratos fece il suo esordio negli Stati Uniti in esclusiva PlayStation 2, mentre l'Europa dovrà aspettare fino al luglio dello stesso anno. Lo sviluppo dell'opera cominciò nel 2002 sotto il nome provvisorio di Dark Odyssey. A guidare il progetto in sviluppo presso Santa Monica Studio c'era David Jaffe, già noto per aver dato i natali alla serie di Twisted Metal. Incentrato sulla mitologia greca e prendendo spunto da grandi opere quali Devil May Cry, Onimusha e Ico, l'idea alla base di God of War era quella di creare un Action di stampo Hack 'n Slash che avesse anche un focus sulla risoluzione di enigmi e un taglio cinematografico più marcato rispetto ai titoli dello stesso genere. Altra caratteristica dell'opera sarebbe stata un approccio brutale ai combattimenti, con tanto di sangue e smembramenti, per rappresentare in maniera più credibile la rabbia interiore del protagonista, che ha sacrificato la sua famiglia vendendo l'anima ad Ares, il Dio della Guerra, così da ottenere la forza necessaria per distruggere qualunque nemico ostacolasse il suo cammino dapprima verso la gloria, e poi verso la liberazione da quella vita di schiavitù alla quale si era sottomesso.

God of War si rivelerà un successo enorme in termini di critica e pubblico, andando oltre le più rosee aspettative e dando vita a una serie destinata a scrivere pagine di storia videoludica, in particolare del mondo PlayStation. Dopo una trilogia e vari prequel ambientati nell'antica Grecia, lo stravolgimento dell'ultimo God of War (leggete a tal proposito la nostra recensione di God of War per PS4) ha dato nuova linfa vitale alla serie. Adesso tutti i fari sono rivolti verso il nuovo, attesissimo episodio: God of War 2 arriverà su PS5 appena sarà pronto.