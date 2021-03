Quando è uscito Minecraft per la prima volta su PC?

La creatura di Mojang, nata in origine come un progetto indie di un piccolo team di sviluppo svedese e diventato poi dopo alcuni anni uno dei titoli più famosi e giocati dell'intera storia dell'industria videoludica, è ormai talmente conosciuta da essere diventata parte della cultura popolare mondiale.

Prima della colossale acquisizione da parte di Microsoft per la cifra record di 2.5 miliardi di dollari, surclassata poi clamorosamente dall'enorme esborso fatto dall'azienda di Redmond per acquisire l'intera compagnia di publishing Zenimax e i suoi studi di sviluppo, tra cui Bethesda, Minecraft era infatti un videogioco indipendente con grande ambizione ma risorse limitate. Pubblicato per la prima volta nel corso del 2009 su PC, e poi su dispositivi mobili con sistema operativo Android e iOS nel 2011, il titolo di Mojang è riuscito a conquistarsi uno straordinario successo di pubblico grazie alla sua estrema semplicità unita alle grandi potenzialità di sandbox e crafting che il gioco offriva già all'epoca.

Dopo aver ottenuto l'attenzione di Microsoft ed essere entrata a far parte degli Xbox Game Studios, Mojang ha pubblicato tra il 2012 e il 2017 Minecraft per moltissime altre piattaforme, tra cui figurano Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita, Windows Phone, Wii U, Nintendo 3DS e Nintendo Switch, oltre ad essere fruibile anche su Xbox Series X|S e PS5 grazie alla modalità retrocompatibilità offerta dalle console di nuova generazione di Microsoft.