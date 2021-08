Quando è uscito Pokemon GO per smartphone iPhone e Android?

Quando è uscito Pokemon GO? Il gioco di Niantic Labs è stato pubblicato nell'estate del 2016 inizialmente solo su iOS (iPhone, iPad e alcuni modelli di iPod Touch) e in seguito a dicembre dello stesso anno ha fatto la sua comparsa anche su dispositivi Android.

Annunciato alla fine del 2015, Pokemon GO è stato pubblicato in soft launch in Australia e Nuova Zelanda a luglio 2016 per poi arrivare durante lo stesso mese anche in altri paesi tra cui Germania, Italia, Spagna e Gran Bretagna, sempre a luglio Pokemon GO è stato lanciato anche in Canada e Giappone e progressivamente in tutto il mondo, anche in Cina durante l'estate.



Quest'anno Niantic Labs ha tenuto i festeggiamenti per il quinto anniversario di Pokemon GO con tante ricompense per i giocatori, ricordiamo che lo scorso anno lo studio ha completamente riprogettato alcune meccaniche di gameplay per evitare che i giocatori violassero le regole di contenimento per la pandemia Covid-19, mossa che si è rivelata vincente in quanto Pokemon GO ha visto aumentare notevolmente il numero dei giocatori attivi.



Sebbene la user base non sia più numerosa come nel 2016 e 2017 (un periodo che ha rappresentato una vera e propria esplosione per il fenomeno Pokemon GO) l'app è ancora oggi utilizzata quotidianamente da milioni di persone in tutto il mondo.