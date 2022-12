Quando è uscito il primo videogioco di Armored Core?

In occasione dei The Game Awards 2022 è stato annunciato Armored Core 6 Fires of Rubicon, il nuovo gioco della storica serie Action con i mech di FromSoftware atteso nel corso del 2023 su PC e console PlayStation e Xbox.

Il franchise si appresta dunque a fare il suo ritorno dopo un decennio di assenza: l'ultimo titolo, Armored Core Verdict Day, è stato infatti pubblicato nel 2013, e da quel momento FromSoftware non ha più portato avanti il brand, almeno fino all'annuncio del sesto capitolo principale. Il reveal di Armored Core 6 Fires of Rubicon è l'occasione per tornare indietro nel tempo: sapete quando è uscito il primo gioco di Armored Core?

Il capostipite della serie risale al 10 luglio 1997: in questa data venne pubblicato in Giappone come esclusiva della prima PlayStation, ottenendo buoni consensi di critica e pubblico grazie alla sua azione coinvolgente e lo stimolante grado di sfida. Il gioco arriverà negli Stati Uniti pochi mesi dopo, nell'ottobre dello stesso anno, mentre i giocatori europei dovranno aspettare fino a giugno 1998 prima di metterci le mani sopra.

Da quel momento ha così il via un brand molto prolifico, proseguito negli anni successivi con tantissimi giochi tra capitoli principali e spin-off. Dopo un lungo stop, il brand è pronto a tornare: le prime immagini e dettagli di Armored Core 6 già aumentano le aspettative dei fan, in attesa di scoprire quali sorprese FromSoftware ha in cantiere con la sua prossima opera.