Quando ha venduto Final Fantasy 7 dal 1997 ad oggi?

Da quest'anno il 31 gennaio si festeggia il Final Fantasy VII Day: esattamente 26 anni fa, Final Fantasy 7 usciva in Giappone su PS1, anniversario che Square Enix ha scelto di celebrare ufficialmente grazie anche al supporto del governo giapponese. In occasione di questa ricorrenza ci siamo chiesti: ma quanto ha venduto Final Fantasy 7?

Final Fantasy VII è stato il videogioco più venduto del 1997 a livello globale, il dato più recente legato alle vendite risale al marzo 2022, quando Square Enix annunciò che Final Fantasy VII ha raggiunto quota 13.9 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Questa cifra include sia la versione originale per PlayStation che eventuali porting per altre piattaforme, mentre sono esclusi i dati di Final Fantasy VII Remake, quest'ultimo ha piazzato almeno cinque milioni di copie su PS4, dato aggiornato ad agosto 2020.

Final Fantasy 7 è il gioco della serie più venduto di sempre seguito da Final Fantasy XV con oltre dieci milioni di copie distribuite. In totale, Final Fantasy ha venduto oltre 170 milioni di copie dal debutto in Giappone nel 1987 ai giorni nostri.

Lo sapevate? Yoshinori Kitase non si è reso conto del successo di Final Fantasy 7 in Occidente fino al 2002, quando ha intrapreso un tour promozionale in Europa e Stati Uniti, solo in questa occasione ha capito quanto FF7 abbia impattato sulle vite dei giocatori di tutto il mondo.