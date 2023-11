Quando vengono annunciati i giochi PlayStation Plus Extra Premium di novembre? Data e ora

Dopo aver pubblicato i giochi PlayStation Plus Essential di novembre 2023 per PS4 e PS5, Sony si prepara ad annunciare i giochi della lineup Extra e Premium. Quando? Prestissimo, ecco la data da segnare sul calendario.

Nello specifico, l'annuncio di Sony è atteso per mercoledì 15 novembre alle 17:30 ora italiana, a meno di eventuali cambiamenti e/o imprevisti. L'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential è giunto mercoledì 1 novembre alle 16:30 ora italiana, un ora prima del previsto, non sappiamo però se questo orario verrà mantenuto o se si sia trattato magari solamente di un errore.

C'è già un primo gioco annunciato per PlayStation Plus Extra e Premium a novembre: si tratta di Teardown, un Sandbox in arrivo questa settimana e disponibile sin dal day one per tutti gli abbonati ai due tier superiori. Si rumoreggia anche l'arrivo di un gioco classico Disney Pixar nel catalogo Plus Extra e Premium, per ora però è solo una voce, chissà se troverà conferma nel giro di poche ore.

Nel frattempo potete scaricare da PlayStation Store i tre giochi Essential del mese, ovvero Mafia II Definitive Edition, Aliens Fireteam Elite e Dragon Ball The Breakers. Il primo è una grande avventura single player mentre gli altri due sono titoli particolarmente orientati al multiplayer co-op e versus.