Quando verrà annunciata la data di Marvel's Spider-Man 2? A breve, parola di Insomniac

Marvel's Spider-Man 2 è stato uno dei principali protagonisti del PlayStation Showcase di maggio 2023, chiudendo l'evento con un lungo filmato che ci ha mostrato non solo sequenze narrative, ma anche il tanto atteso gameplay vero e proprio. Ma che fine ha fatto la data d'uscita?

Il trailer andato in onda durante il PlayStation Showcase non ha fornito dettagli più precisi in merito al debutto del gioco, al momento ancora fissato per un generico autunno 2023 come già comunicato in precedenza. Tuttavia Insomniac Games assicura che tutti i dettagli sul debutto del suo nuovo Action/Adventure dedicato all'amichevole Uomo Ragno di quartiere arriveranno molto presto.

"Vedere le vostre reazioni è stato spettacolare. Sappiamo che avete tantissime domande da fare su Marvel's Spider-Man 2 e non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli a breve, inclusi aggiornamenti sulla data d'uscita, sui preordini e le opzioni di accessibilità", scrive Insomniac su Twitter, rassicurando i fan sul fatto che tante altre novità sull'opera sono in arrivo già nel prossimo futuro.

Pur non essendoci una data precisa, manca in ogni caso ancora qualche mese all'esordio di Marvel's Spider-Man 2, con il titolo che promette di rivelarsi uno dei più importanti di tutto il 2023 di PlayStation 5. Secondo le voci di corridoio Marvel's Spider-Man 2 uscirà a settembre, dunque non resta che scoprire se sarà davvero quello il mese scelto da Sony e Insomniac per il lancio della loro importante esclusiva.