Quando verrà annunciata Switch 2: nel 2023 o se ne riparla l'anno prossimo?

D'accordo, Nintendo Switch 2 non uscirà questo Natale ma secondo alcuni rumor non ci vorrà molto prima di assistere alla presentazione della nuova console Nintendo, la cui uscita sarebbe invece prevista in tempo per l'autunno del 2024. Ma quando la vedremo in azione? Proviamo a ipotizzarlo.

Gli scenari possibili sono diversi, si potrebbe pensare ad un annuncio di Switch 2 previsto per l'autunno di quest'anno, idealmente tra ottobre e dicembre. Nintendo Direct dedicato? Oppure una comparsata ai The Game Awards dell'8 dicembre?

Questa possibilità avrebbe senso solo la console uscisse durante la prima metà del 2024, in caso contrario è più probabile che la presentazione avverrà nel primo trimestre dell'anno nuovo (marzo 2024?) con uscita prevista per l'estate oppure in primavera nel caso di un lancio fissato per l'autunno dell'anno prossimo. Le ultime speculazioni parlano di una Nintendo Switch 2 con SoC su base NVIDIA e ARM e di supporto DLSS3 e capacità hardware simili a Xbox Series S.

Non conosciamo ovviamente i piani di marketing della Grande N ma a nostro avviso bisognerà attendere la prima metà del 2024 per avere notizie ufficiali sul successore di Switch, sicuramente non mancheranno leak e rumor e Nintendo potrebbe confermare l'esistenza della console nei meeting trimestrali con gli azionisti, ma difficilmente una presentazione in pompa magna avverrà quest'anno.

Saremo lieti di essere smentiti, in ogni caso. E voi cosa ne pensate, quando ne sapremo di più sulla prossima console ibrida di Nintendo?