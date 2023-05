Quando verrà annunciato l'attesissimo Mortal Kombat 12?

Ed Boon ha lanciato il teaser per il trentesimo anniversario di Mortal Kombat, Warner Bros sembra pronta a festeggiare questa ricorrenza e magari come parte dei festeggiamenti potrebbe esserci l'annuncio del tanto atteso Mortal Kombat 12.

Sebbene Ed Boon non abbia mai citato direttamente MK12, nei mesi scorsi il CEO di Warner Bros ha confermato l'arrivo di Mortal Kombat 12 nel 2023 e un annuncio sembra imminente, se è vero che il picchiaduro uscirà entro la fine dell'anno. Ma quando verrà annunciato Mortal Kombat 12?

L'ipotesi più probabile è che WB Games possa presentare il gioco durante la Summer Game Fest dell'8 giugno anche se Jez Corden ha parlato di un annuncio a maggio per Mortal Kombat 12. Warner rivelerà l'esistenza del gioco in maniera autonoma o si parlerà del nuovo Mortal Kombat durante un evento dedicato al gaming? Difficile dirlo ma ecco che si fa subito strada l'ipotesi di un PlayStation Showcase in programma a maggio e tra gli annunci dell'evento potrebbe esserci proprio Mortal Kombat 12.

Jeff Grubb ha più volte ribadito che il nuovo evento Sony verrà trasmesso prima della Summer Game Fest, idealmente tra la fine di maggio e l'inizio del mese di giugno. Sarà questo il periodo di annuncio di Mortal Kombat 12? Lo scopriremo nelle prossime settimane.