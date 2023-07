Dopo una serie di leak, Activision s'è vista costretta a confermare l'esistenza di Call of Duty: Modern Warfare 3, al quale spetterà l'onore e l'onere di proseguire la serie in questo 2023. Quello che i primi rumor volevano come una semplice espansione di MW2, si è dunque trasformato un gioco fatto e finito. Non ci resta che attendere l'annuncio, ma quando avverrà?

Quando verrà annunciato Call of Duty: Modern Warfare 3

Quest'anno Activision ha accumulato un bel po' di ritardo per quanto riguarda le tempistiche di annuncio e presentazione del nuovo COD. L'anno scorso, di questi tempi, conoscevamo già la data d'uscita, avevamo già conosciuto i personaggi principali e ci eravamo già goduti diversi teaser e un trailer di gameplay di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Quest'anno abbiamo invece dovuto pazientare fino all'estate inoltrata per ricevere qualche briciolo d'informazione. Per fortuna l'attesa non è destinata a perdurare ancora per molto: Activision ha infatti confermato che l'annuncio di Call of Duty: Modern Warfare 3 avverrà nel corso di un evento della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone 2.0. Dal momento che la Stagione 5 partirà ufficialmente il 2 agosto 2023, possiamo aspettarci la presentazione di MW3 nel corso del mese prossimo.

Cos'altro sappiamo di Call of Duty: Modern Warfare 3?

Al momento sono ben poche le informazioni ufficiali su Call of Duty: Modern Warfare 3, dato che Activision si è limitata ad aggiungere solamente che l'uscita è fissata nel quarto trimestre del 2023 (dunque nel periodo tra ottobre e dicembre) e che sarà possibile trasferire gli oggetti conquistati in Modern Warfare 2 (probabilmente perché MW3 era stato concepito come DLC di MW2), secondo modalità che verranno svelate prossimamente.

Pare che in cabina di regia ci siano i ragazzi di Sledgehammer Games, opportunamente supportati da Infinity Ward, Raven Software e altri team di Activision. Il leaker Tom Henderson ha inoltre fissato il lancio al 10 novembre 2023, aggiungendo che ci sarà pure una Beta corso del mese di ottobre, con Accesso Anticipato su PlayStation: questi ultimi dettagli su Call of Duty: Modern Warfare 3, in ogni caso, sono ancora tutti da confermare.