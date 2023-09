Quando verrà annunciato GTA 6: nel 2023 o bisognerà aspettare il 2024? Ipotesi e rumor

L'attesa per GTA 6 pare davvero infinita. Nonostante il gioco sia sulla bocca di tutti da anni, Rockstar sta dimostrando di essere totalmente immune alle pressioni della fanbase, proseguendo imperterrita per la propria strada e prendendosi tutto il tempo di cui ha bisogno per realizzare il seguito di uno dei giochi di maggior successo della storia.

Ad oggi, la compagnia di sviluppo ha solo confermato di essere al lavoro su un nuovo Grand Theft Auto, senza mai indicare la numerazione (utilizziamo il 6 per comodità, ma non è detto che sarà utilizzato per davvero) e neppure l'ambientazione. Il gigantesco leak dell'anno scorso ha tuttavia reso il tutto più tangibile, suggerendo che la nuova esperienza criminale potrebbe essere ambientata Vice City e avere un duplice protagonista.

Tutto molto bello, ma quando ne avremo finalmente la conferma? Quando verrà annunciato per davvero GTA 6? L'indizio più tangibile in assoluto l'ha fornito lo scorso maggio il publisher Take-Two, che nella persona del CEO Strauss Zelnick ha fatto sapere di avere in serbo una vera e propria bomba per l'anno fiscale 2024/2025, che va da aprile 2024 a marzo 2025. Ad oggi, dunque, questa finestra temporale appare come la più probabile per il lancio di GTA 6.

Ok, ma l'annuncio invece? Rockstar Games non è solita presentare i suoi giochi con eccessivo anticipo, tuttavia ipotizzando un lancio nel 2024, vedremmo molto bene un reveal a fine 2023. Non a caso, sono molti i rumor che puntano ad una presentazione a fine anno. Il primo ad avanzare quest'ipotesi è stato l'insider Tez2, molto vicino a Rockstar Games, mentre ancor più recentemente si è espresso GTA 6 SPAM, che ha fissato l'annuncio di GTA 6 a ottobre 2023 e il lancio a fine 2024: previsioni in linea con le nostre, nonché con le anticipazioni della compagnia di sviluppo. Sarà davvero così? Solo il tempo potrà dircelo, dunque non possiamo far altro che continuare a pazientare.

Nel frattempo, GTA 5 ha compiuto 10 anni e i fan della serie hanno raccolto tutti i leak di GTA 6 in un unico documento.