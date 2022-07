Quando verrà mostrato il nuovo gameplay di God of War Ragnarok?

God of War Ragnarok è ovviamente uno dei giochi più chiacchierati del momento: Sony ha annunciato che God of War Ragnarok uscirà il 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5, l'annuncio però non è stato accompagnato da un video gameplay ma da un brevissimo trailer della durata di 30 secondi.

Quando verrà mostrato il gameplay di God of War Ragnarok? E' questa la domanda più gettonata tra coloro che attendono con ansia il nuovo God of War e al momento non abbiamo una risposta precisa anche se possiamo formulare varie ipotesi.



La prima data potrebbe essere quella di venerdì 15 luglio, quando apriranno i preordini di God of War Ragnarok e chissà che Santa Monica Studio non possa approfittare di questa data per mostrare il gioco in azione e spingere così i preordini. E' una ipotesi, al momento non confermata.



Si parla poi anche di uno State of Play estivo a luglio e agosto incentrato su The Last of Us Parte 1 (in uscita il 2 settembre) e God of War Ragnarok e anche questa è una possibilità, mentre è totalmente da escludere una presentazione alla Gamescom di agosto dato che Sony non parteciperà alla kermesse tedesca.



Altre voci vorrebbero un PlayStation Showcase in programma a settembre ma anche in questo caso sembra decisamente troppo tardi per presentare il gameplay di God of War, a poco meno di due mesi dal lancio del gioco.