Quando verrà mostrato il primo video gameplay di Call of Duty Modern Warfare?

A fine maggio, Activision ha svelato ufficialmente Call of Duty Modern Warfare con un trailer, per poi mostrare alcune immagini del multiplayer all'E3 di Los Angeles, ad oggi però non abbiamo ancora visto il gioco in azione. Quando verrà pubblicato il primo video gameplay di COD MW?

A quanto pare non dovremmo attendere troppo, l'Art Director Joel Emslie ha fatto sapere su Reddit che il momento potrebbe essere più vicino del previsto: "ci siamo quasi... restate sull'obiettivo!", queste le parole utilizzate da Emslie, che farebbero pensare ad una pubblicazione imminente del primo video gameplay del nuovo Call of Duty.

Call of Duty Modern Warfare uscirà il 25 ottobre 2019 su PC, PS4 e Xbox One, gli sviluppatori hanno confermato che il gioco non avrà microtransazioni al lancio, oltre al supporto per il Ray Tracing su PC. Il nuovo Modern Warfare è il gioco più prenotato da GameStop negli USA tra quelli visti all'ultimo E3 di Los Angeles, segno evidente dell'alto livello di attesa che circonda il nuovo progetto Activision.