GTA 6: quando verrà pubblicato il primo trailer del gioco Rockstar?

Il 2022 sta per finire e indubbiamente questo è stato anche l'anno di GTA 6. Ma come, il gioco non è uscito, non abbiamo visto nemmeno un teaser... eppure il gioco Rockstar Games è stato protagonista dell'annata videoludica per colpa del celebre gigaleak di settembre.

In una tranquilla domenica di metà settembre video leak di GTA 6 compaiono su YouTube, inizialmente tutti pensano a filmati fake ma con il passare delle ore il materiale diffuso aumenta e i video sembrano sempre più realistici. In serata arrivano le prime conferme di affidabili insider mentre il giorno dopo Rockstar Games pubblica un comunicato stampa per confermare l'intrusione nei server della compagnia e il leak di materiale video legato a Grand Theft Auto VI, seppur molto vecchio e risalente apparentemente al 2015/2016.

Rockstar Games e Take-Two hanno tranquillizzato tutti spiegando che la fuga di notizie non avrà un impatto a lungo termine sullo sviluppo, e sono in molti a questo punto a chiedersi quando verrà pubblicato il primo trailer di GTA 6. Si parlava di un reveal imminente tra ottobre e novembre, le voci si sono poi sgonfiate fino a spegnersi del tutto e attualmente non ci sono sostanziali novità sul reveal trailer di Grand Theft Auto 6.

Secondo alcuni insider vedremo probabilmente il primo trailer tra la fine dell'inverno 2022 e l'inizio della primavera 2023, con il gioco pronto poi ad essere lanciato alla fine del 2024. Una tempistica verosimile ma comunque non certa e non è escluso che i tempi possano allungarsi ulteriormente.

Sarà davvero il 2023 l'anno giusto per vedere GTA 6 finalmente in azione?