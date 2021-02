Quando verranno annunciati i giochi PlayStation Plus gratis di marzo?

Come ogni ultimo mercoledì del mese eravamo in attesa dell'annuncio dei nuovi giochi gratis per il Plus. Alle 17:30 di oggi pomeriggio, tuttavia, non è arrivato alcun cenno da parte di Sony, che non ha neppure fornito una nuova data per il reveal.

A questo punto, una domanda sorge spontanea: quando avverrà l'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di marzo? Al momento non siamo in possesso di alcun tipo di informazione ufficiale, ma riteniamo che la presentazione non avverrà più tardi del primo marzo, per il semplice motivo che quello rappresenterà l'ultimo giorno utile per scaricare alcuni dei giochi PlayStation Plus gratis di febbraio 2021: lunedì Control Ultimate Edition e Concrete Genie verranno definitivamente rimossi dalla Instant Game Collection.

Che Sony abbia deciso di approfittare della vetrina del PlayStation State of Play di domani 25 febbraio per un annuncio tanto importante? Nel presentarci la nuova trasmissione, il colosso giapponese ha anticipato una durata di 30 minuti e la presenza di dieci differenti giochi, tra i quali saranno compresi titoli mai annunciati prima d'ora e aggiornamenti sui giochi indie e terze parti visti l'ultima volta al PS5 showcase dello scorso mese di giugno. Nessuna menzione dell'annuncio dei giochi PlayStation Plus quindi, per il quale ci sarebbe anche poco tempo, ma c'è un precedente che non possiamo affatto sottovalutare. Nel settembre del 2019 Sony sconvolse la sua solita tabella di marcia approfittando di uno State of Play per annunciare The Last of Us Remastered come nuovo gioco gratis per il Plus: che stia per accadere di nuovo? Non abbiamo alcuna certezza al riguardo, ma una cosa è sicura: assisteremo allo State of Play del 25 febbraio con ancor più interesse.