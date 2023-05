Quando un videogioco non è canonico? Gli esempi di Zelda, Metal Gear e Resident Evil

Molte delle serie più longeve e popolari del panorama videoludico vanno avanti con numerosi capitoli e spin-off che ne ampliano non solo la fama ma anche la storia in cui si svolgono le loro vicende. Può però capitare che alcuni giochi non siano collegati all'universo principale dei rispettivi brand, rivelandosi non canonici.

Un videogioco si considera "non-canon" quando i suoi eventi non vanno in alcun modo ad influenzare gli eventi della serie di appartenenza, concretizzandosi dunque in un universo parallelo che può dunque sperimentare strade completamente diverse. Titoli di questo tipo in determinate serie ne potremmo trovare in grandi quantità, e vengono spesso realizzati con lo scopo di continuare a fare leva su un marchio famoso senza tuttavia alterarne la narrativa, i personaggi ed il mondo di gioco pensato per il filone centrale. Faremo degli esempi pratici di non canonicità in un videogioco prendendo in esame tre celebri franchise: The Legend of Zelda, Metal Gear e Resident Evil.

La serie Nintendo non ha certo bisogno di presentazioni trattandosi di una delle più amate al mondo, tuttavia da sempre i fan dibattono sulla complessa timeline di Zelda, suddivisa in più filoni e raccontata attraverso numerosi giochi nel corso dei decenni. Anche in The Legend of Zelda sono tuttavia presenti giochi non canonici che dunque non rientrano in alcun tipo di timeline pensata dalla Grande N: si pensi ai due Hyrule Warriors realizzati da Omega Force e Team Ninja. Il primo gioco prende tanti spunti da Zelda principali come Ocarina of Time e Twilight Princess, tuttavia gli eventi narrati nell'opera seguono una storia ed una caratterizzazione completamente scollegata dalla serie Nintendo, e gli eventi narrati in Hyrule Warriors non influiscono in nessun modo sul brand primario. Stesso discorso per Hyrule Warriors L'Era della Calamità (per approfondire ecco il nostro speciale su Hyrule Warriors L'Era della Calamità, lo Zelda non canonico): descritto come un prequel di Breath of the Wild ambientato 100 anni prima, le sue vicende in realtà non vanno ad incastrarsi con il capolavoro del 2017 ed è da prendere come un semplice "what if" che non si è mai verificato.

Di produzioni non canoniche se ne possono trovare diverse anche in Metal Gear già dalle origini del brand: i giochi per NES, come la conversione del capostipite della serie ed il successivo Snake's Revenge, non hanno nulla a che vedere con le vicende di Solid Snake e non si ricollegano in alcun modo all'opera di Hideo Kojima. Anche Metal Gear Solid per Game Boy Color, così come i due Metal Gear Acid per PSP non fanno parte del filone principale, e dunque i loro eventi non alterano in alcun modo le vicende raccontate nella serie principale. Stesso discorso, infine, per Metal Gear Survive, sebbene in questo caso sia stato studiato per ricollegarsi in maniera quanto più corretta possibile a Metal Gear Solid V pur non essendo canonico.

Chiudiamo infine con Resident Evil. Sebbene la maggior parte degli spin-off della serie Capcom rientrino in qualche modo nel canon riconosciuto, non mancano alcuni giochi che non hanno niente a che vedere con l'universo della serie principale: si pensi ad esempio a Resident Evil Operation Raccoon City (che abbiamo tra l'altro citato tra i giochi brutti per PS3 che avete dimenticato), che reinterpreta profondamente gli eventi di RE2 e RE3, oppure a Resident Evil Gaiden per Game Boy Color, incentrato su una storia con protagonista Barry Burton che in verità non si è mai verificata.